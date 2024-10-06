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BBC

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مسجد دير البلح لـ21 شهيدا

05:56 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

القصف الإسرائيلي -أرشيفية

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وكالات

ارتفعت ضحايا القصف الإسرائيلي التي استهدف مسجدا يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، إلى 21 شهيدا حتى الآن.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت إرهابيين كانوا يعملون في مجمع للقيادة والسيطرة في مدرسة ابن راشد في دير البلح وسط قطاع غزة"، بحسب روسيا اليوم.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي،أن الجيش هاجم مسجدا وسط غزة، وقال في بيانه: "هاجمنا أيضا مسجدا بالقرب من دير البلح حيث كان إرهابيو حماس يعملون في مجمع قيادة وسيطرة".

وأضاف البيان: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة، والمراقبة الجوية، والمعلومات الاستخباراتية الإضافية".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد مروعة تظهر ضحايا الغارات الإسرائيلية.

القصف الإسرائيلي مسجد دير البلح قطاع غزة فلسطين غزة
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