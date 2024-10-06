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BBC

إسرائيل: اعتراض 3 مسيرات قادمة من الشرق خلال الساعات الماضية

05:47 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

طائرات مسيرة

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن دفاعاته الجوية اعترضت 3 مسيرات قادمة من الشرق خلال الساعة الماضية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه حقق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال الذين تسللوا باتجاه خلة شعيب في بليدا جنوبي لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بشكل رئيسي الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني.

وطالت غارات إسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد، إذ أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

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