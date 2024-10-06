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هجمات وحشية.. 15 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

02:43 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 غارة متتالية خلال ساعتين فقط في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، و ذلك في تصعيد كبير لهجماته الوحشية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وشوهدت ألسنة اللهب والانفجارات تتصاعد بعد قصف الاحتلال لمحطة وقود في الضاحية الجنوبية، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي منتصف الليلة، أوامر إخلاء جديدة لسكان أبنية في برج البراجنة والليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته قال حزب الله في بيان، إنه أوقع عدد من الإصابات بين الجنود الإسرائيليين خلال اشتباكات باتجاه خلة شعيب في بليدا جنوبي لبنان.

ويعد هذا القصف الإسرائيلي المستمر على الضاحية هو الأعنف من بين كافة الاستهدافات السابقة للمنطقة.

وقالت وسائل إعلام، إنه من الصعب منذ الخميس الماضي الوصول لأعداد الضحايا والمصابين، إذ يمنع جيش الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني من العمل ويقوم باستهدافها، وقام أمس السبت باستهداف إحدى سيارات الإسعاف.

ولا تفارق الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإسرائيلي سماء بيروت ولا سماء الضاحية الجنوبية، وتقوم برصد كل ما يحدث.

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