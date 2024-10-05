نتنياهو معلقًا على دعوة ماكرون بشأن الأسلحة لإسرائيل: عار عليك وسننتصر بدعمك أو بدونه

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: "عار عليك وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو بدونه".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، قال ماكرون: " في اعتقادي، الأولوية حاليا هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة حربها في غزة"، مؤكدا أن باريس لا تقوم بتسليم الأسلحة إلى تل أبيب.

وقبل أيام، قال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ليس هناك مبرر لقتل آلاف المدنيين، كما دعا حينها إلى وقف إطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة.