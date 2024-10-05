فصائل عراقية تقصف موقعين في شمال وجنوب إسرائيل بصواريخ الأرقب

بغداد - (د ب أ)

جددت المقاومة فصائل مسلحة عراقية "الإسلامية"، اليوم السبت" قصفها لأهداف إسرائيلية بصواريخ الأرقب "كروز المطور"، في مناطق شمال وجنوبي إسرائيل.

وقالت المقاومة في بيان إنها "هاجمت صباح اليوم بصواريخ الأرقب كروز المطور هدفين، الأول في ضواحي حيفا شمالا، والثاني جنوبي الأراضي المحتلة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها قصفت ثلاثة أهداف حيوية بالطيران المسير شمالي الأراضي المحتلة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق "استمرارا بنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية "الاستمرار في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".