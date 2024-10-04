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أبو عبيدة: نبارك العملية النوعية للمقاومة العراقية

09:15 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

أبو عبيدة

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وكالات
قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، إننا نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني.
وأضاف أبو عبيدة، "نبارك العملية النوعية للمقاومة الإسلامية العراقية التي خلفت قتلى وجرحى في قوات الاحتلال بالجولان".
كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن الدفاعات الجوية فشلت برصد المسيّرة العراقية التي قتلت جنديين وإصابة 25 آخرين في الجولان، ولم تفعّل الإنذارات.
وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن التحقيق الأولي بيّن أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيّرة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات مجموعات عراقية بإيقاع قتلى وجرحى داخل إسرائيل.

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