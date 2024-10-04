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أمن السلطة الفلسطينية يعتقل الصحفي ليث جعار

05:58 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

الصحفي ليث جعار

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وكالات

أمرت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بوقف الصحفي ليث جعار أثناء تقديمه شكوى ضد أحد عناصر الأمن الذين اعتدوا عليه أمس.

وطالبت شبكة الجزيرة السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي، مشيرة إلى أنها تدين اعتداء أمن السلطة الفلسطينية على مراسلها ليث جعار واعتقاله.

وقالت الجزيرة: "ندين احتجاز وتوقيف أمن السلطة للزميل ليث أثناء تقديمه شكوى ضد عنصر الأمن الذي اعتدى عليه"، معتبرة هذا الاعتداء والتوقيف تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لحقوق الصحفيين.

وشددت الجزيرة على ضرورة حماية الصحفيين وضمان قدرتهم على أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ترهيب، مطالبة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل وفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

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