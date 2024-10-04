إلغاء وتأخير عدد كبير من الرحلات في مطار فرانكفورت الدولي

فرانكفورت- (د ب أ)

يواجه مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا حاليا مشكلات بسبب عطل فني في مراقبة الحركة الجوية الألمانية.

وقالت الشركة المشغلة للمطار "فرابورت" على الموقع الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن هناك تأخيرات كبيرة في عمليات التشغيل وإلغاءات لرحلات.

وأوصت الشركة الركاب بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم على المواقع الإلكترونية لشركات الطيران المعنية.

وأعلنت مراقبة الحركة الجوية الألمانية وجود مشكلة في تبادل البيانات، مضيفة أنه تم إصلاحها الآن. ولم تعلن السلطات المزيد من التفاصيل.