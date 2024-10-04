وزير خارجية إيران: سنقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي

بيروت- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت اليوم الجمعة، إن بلاده ستقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي.

واستقبل ميقاتي، وزير الخارجية الإيراني قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومي في بيروت، "وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأعرب الوزير الإيراني خلال الاجتماع عن "حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الإسرائيلي"، مضيفا "إن إيران ستقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان وطلب عقد اجتماع لـ"منظمة المؤتمر الإسلامي".

وكان عراقجي، قد وصل صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عراقجي وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة إيرانية.