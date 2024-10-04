المجر تستدعي السفيرة الألمانية على خلفية خطاب "غير مقبول"

بودابست- (د ب أ)

استدعى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو السفيرة الألمانية لدى بودابست على خلفية انتقادات وجهتها لحكومة بلاده، وفقا لما أعلنه سيارتو عبر فيسبوك يوم الخميس.

واتهم السفيرة الألمانية جوليا جروس بأنها أدلت بتعليقات خلال خطاب علني "تدخلت فيه بشكل خطير في الشؤون الداخلية للمجر وانتهكت سيادة بلادنا".

وقال: "كان خطاب السفيرة غير مقبول تماما"، مضيفا أن المجر تطالب بـ"الاحترام" من السفراء الذين يعملون في البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، ألقت جروس خطابا في بودابست يوم الأربعاء الماضي خلال حدث بمناسبة يوم الوحدة الألمانية الذي جرى الاحتفال به يوم الخميس.

ونقل عن السفيرة قولها إن حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اتخذت مسارا سيؤدي إلى تباعد البلدين.

وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري والاستثماري الأكثر أهمية للمجر.

وقد اشتكت الشركات الألمانية التي تعمل في المجر في قطاعات خدمات متنوعة مؤخرا من أنها تتعرض لضغوط من بودابست للتخلي عن الأسواق لصالح الأقلية الأوليجاركية المتحالفة مع الحكومة.

يذكر أن أوربان، الذي يعتبر شعبويا يمينيا، قد اتبع سياسة مؤيدة جزئيا لروسيا، ويقول النقاد إنه يعمل على تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في المجر.