جريمة بشعة تهز شبرا الخيمة.. القاتل والمشارك في انتظار فتوى الإعدام

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، إحالة أوراق عاطل وسباك لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لما اقترفاه بقتل مسنة أثناء نومها خلال تسللهما لمسكنها لسرقتها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين "سعودي" و"هشام" إلى المحاكمة بتهمة قتل السيدة المسنة بدم بارد. وقد نفذا جريمتهما بالتسلل إلى منزلها وخنقها أثناء نومها، مما أدى إلى وفاتها على الفور، مستندة في ذلك إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة ناتجة عن الخنق، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين وتحريات الشرطة.

حملت القضية رقم 18141 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1641 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.