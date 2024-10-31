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فرض إجراءات إغلاق تتعلق بالمناخ في مدينة لاهور الباكستانية

04:25 م الخميس 31 أكتوبر 2024

باكستان

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إسلام آباد- (د ب أ)

فرضت باكستان اليوم الخميس إجراءات الإغلاق التي تتعلق بالمناخ على ثاني أكبر مدنها، حيث منحت الأطفال المرضى عطلة لمدة ثلاثة أشهر، كما نصحت المواطنين بارتداء الكمامات في ظل تدهور جودة الهواء، حسبما أعلن المسؤولون.

وتم فرض ما يطلق عليه المسؤولين "الإغلاق الأخضر" في ما لا يقل عن 11 منطقة في مدينة لاهور بشرق البلاد، بعدما خيمت طبقة سميكة من الدخان على المدينة.

وقالت الوزيرة الإقليمية مريم أورانجزيب إن السلطات منحت الأطفال الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض في الرئة أو مشاكل في التنفس عطلة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال راجا جاهانجير مدير وكالة المناخ المحلية إنه تم منع سير عربات الريكشا ذات الثلاث عجلات، التي تعد وسيلة نقل شهيرة في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، جزئيا في لاهور من أجل خفض الانبعاثات.

ويشار إلى أن لاهور كانت المدينة الأكثر تلوثا في العالم خلال معظم فترات هذا الأسبوع.

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