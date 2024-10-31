برلماني أسترالي يطالب بمحاسبة نتنياهو على جرائمه في غزة ولبنان

سيدني – (أ ش أ)

طالب عضو مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، ديفيد شوبريدج، بمحاسبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل ما ارتكبه من جرائم في غزة ولبنان.

وأضاف شوبريدج -خلال تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الخميس- أن الملايين حول العالم يرون ازدواجية المعايير التي تطبق بشكل مستمر من قبل أمريكا والدول الأوروبية بشأن العدوان على قطاع غزة، حيث تقوم هذه الحكومات بإدانة الجرائم الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه تدعم دولة الاحتلال وتمدها بالأسلحة.

وأشار إلى أن الكثير من دول العالم مُدانة بدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، منددا بعدم تطبيق القوانين الدولية والإنسانية بشأن العدوان على قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف موحد وأن يتخذ القانون الإنساني موقفا واضحا لوقف الإبادة الجماعية المروعة على مدار 12 شهرا في غزة، مشددا على ضرورة حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من أجل إجبارها على وقف إطلاق النار.







