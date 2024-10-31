سحب بودرة أطفال ملوثة بمادة مسرطنة في الولايات المتحدة

وكالات

أعلنت شركة ديناكير الكندية سحب أكثر من 40 ألف عبوة من بودرة الأطفال المباعة على أمازون، بسبب مخاوف من احتمال تلوثها بالأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة.

وبدأت عملية السحب في سبتمبر الماضي، بعدما أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن المنتج قد يكون ملوثا بالأسبستوس، الذي يمكن أن يسبب السرطان عند استنشاقه بشكل متكرر.

ووسّعت الشركة نطاق السحب ليشمل عبوات سعة 4 و14 أونصة، التي يُشتبه في أنها قد تتأثر أيضا.

وتشمل عملية السحب حاليا 35 ولاية، بعدما كانت تشمل 13 ولاية فقط في التنبيه الأولي، ومن بين هذه الولايات بنسلفانيا ونيوجيرسي ونيويورك.

وتم سحب 31056 عبوة سعة 4 أونصات و8952 عبوة سعة 14 أونصة، وفي السحب الأولي الذي تم الإعلان عنه في أواخر الشهر الماضي، تم سحب 1500 عبوة سعة 14 أونصة.

وحتى الآن، لم يبلّغ عن أي حالات مرضية أو آثار جانبية، لكن تم نصح الأهالي بالتوقف عن استخدام المنتج وإعادته إلى البائعين واسترداد المبلغ بالكامل.

وتحتوي بودرة الأطفال من ديناكير على التلك، وهو معدن يتم استخراجه عبر التعدين، وغالبا ما توجد رواسب التلك بالقرب من رواسب الأسبستوس، ما يزيد من خطر التلوث.

ويمكن أن تؤدي جزيئات الأسبستوس إلى التهاب الرئتين، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وفي إشعار السحب، أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الاستدعاء جاء نتيجة لبرنامج أخذ عينات روتيني، حيث تم الكشف عن وجود الأسبستوس في المنتجات.

وأضافت: "بعد مزيد من التحقيقات، حددنا دفعات إضافية قد تحتوي على الأسبستوس بسبب استخدام مادة التلك نفسها، وقد أوقفت الشركة توزيع المنتج أثناء التحقيق".