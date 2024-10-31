ارتفاع عدد قتلى فيضانات إسبانيا إلى 100 شخص

(وكالات)

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى فيضانات مدينة فالنسيا إلى 100 قتيل.

وقالت السلطات الإسبانية، إنه لا يزال يوجد عشرات المفقودين جراء الفيضانات.

وضربت فيضانات قوية مدينة فالنسيا جنوبي شرق إسبانيا أول أمس الثلاثاء جراء عواصف ممطرة.

وأدت العواصف إلى فيضانات شديدة اجتاحت القرى جنوبي شرق إسبانيا وتسببت في توقف حركة القطارات، كما وثقت الفيديوهات السيارات وهي تطفو في الشوارع بفعل الفيضانات.

