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بمسيرات.. الفصائل العراقية تُهاجم أهدافًا بالجولان وشمال إسرائيل

04:05 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

هاجمت الفصائل العراقية المسلحة في العراق، أهدافا لجش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالطائرات المسيرة في الجولان المحتل وشمال إسرائيل، مؤكدة على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، بحسب الغد.

وقالت الفصائل في بيان: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

كما هاجمت الفصائل العراقية المسلحة هدفًا حيويًا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

في الوقت ذاته يواصل حزب الله في لبنان عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه.

وقال الحزب إنه استهدف عند الساعة 12:10 من فجر اليوم الخميس، ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام برشقة صاروخية وقذائف المدفعية. ‏

كما قام حزب الله بقصف ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة جشر هزيف وكريات شمونة برشقة صاروخية.

فصائل عراقية أهداف الجيش الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل الجولان المحتل
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