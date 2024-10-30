لمنع غير الأمريكيين من التصويت.. ولاية فرجينيا تستأنف تطهير سجلات الناخبين

واشنطن - (أ ب)

سمحت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء، لولاية فرجينيا باستئناف عملية تطهير سجلات الناخبين التي تقول الولاية إنها تهدف إلى منع الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين من التصويت.

ووافق القضاة على استئناف طارئ من الإدارة الجمهورية في فرجينيا، وتحرك القضاة بشأن استئناف الولاية الطارئ بعدما وجد قاض اتحادي أن الولاية قامت بشكل غير قانوني بتطهير أكثر من 1600 تسجيل لناخبين في الشهرين الماضيين.

وكانت محكمة استئناف اتحادية قد سمحت في وقت سابق بأن يظل أمر القاضي ساري المفعول، ويعد تصويت غير الأمريكيين نادر الحدوث في الانتخابات الأمريكية، ولكن شبح المهاجرين الذين يصوتون بشكل غير قانوني كان جزءا رئيسيا من الرسائل السياسية هذا العام من الرئيس السابق دونالد ترامب وغيره من الجمهوريين.