رويترز: النرويج ستطلب رأي محكمة العدل بعد حظر إسرائيل لعمل الأونروا

(وكالات)

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأضافت "رويترز"، أن السؤال أمام المحكمة سيكون "عن انتهاك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".

وأفادت "رويترز"، أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر مشروع قرار يقضي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.