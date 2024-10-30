استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لخيمة نازحين بقطاع غزة

وكالات

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب روسيا اليوم.

ونقل المصابون وجثث الشهداء إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح.

وكثفت الآليات العسكرية الإسرائيلية من إطلاق النار، بالإضافة إلى تحركات في خلف مسجد معاذ أبو جبل وفي أرض اللوح شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت الزوارق الإسرائيلية شاطئ النصيرات وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، استشهدت طفلة في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم جباليا فجر اليوم الأربعاء.

وتم سماع انفجارات عنيفة ناتجة عن نسف مبان سكنية غرب مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها على حي تل الهوا جنوب غربي المدينة، تزامنا مع إطلاق نار من الآليات جنوب المدينة.

وفي جنوب القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية وأطلقت النار صوب خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

من جهتها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات في صفوف الأطفال جراء قصف القوات الإسرائيلية منزلا في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.