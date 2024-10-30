أكسيوس: مستشارون لبايدن يزورون إسرائيل الخميس لهذا السبب

وكالات

أعلن موقع أكسيوس، نقلا عن 3 مصادر لم يسمها، أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين، وبريت ماكجورك، سيصلان إلى إسرائيل غدًا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

كان مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي قال، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا الثلاثاء، لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

وذكر باراك رافيد، على حسابه في منصة "إكس"، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

كانت صحيفة "يديعوت إحرانوت" نقلت عن مصادر غربية قولها، إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.