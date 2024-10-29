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قائد عسكري أوكراني: جبهتنا الشرقية انهارت

06:58 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

القوات الروسية داخل مدينة دونيتسك

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كييف - (د ب أ)

قال الميجور جنرال ديمتري مارتشينكو، في مقابلة مع عضو سابق بالبرلمان الأوكرانى، إن الجبهة الشرقية في دونيتسك قد انهارت فعليا.

وأوضح أن القوات الروسية دخلت بلدة سليدوفو غرب مدينة دونيتسك، وأنها سوف تستحوذ عليها بالكامل قريبا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن البلدة سقطت بيد القوات الروسية.

وذكر مارتشينكو في المقابلة المصورة التي تم نشرها الليلة الماضية "نعلم جميعا إنني لا أفشي أي أسرار عسكرية عندما أقول إن جبهتنا قد انهارت".

وعزا الوضع إلى نقص في الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى نقص في عدد الجنود، وقال: "الجنود متعبون، لا يستطيعون تغطية الخطوط الأمامية حيث يتمركزون".

كما أشار الجنرال إلى أن القيادة كانت أقل من المثالية، وهو الجنرال الذي حقق سمعة طيبة لنفسه من خلال الدفاع الناجح عن ميكولايف وخيرسون في جنوبي أوكرانيا في بداية الحرب.

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