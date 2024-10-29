احتجاجًا على إعدام مواطن ألماني- إيراني.. عشرات الأشخاص يتجمعون أمام سفارة طهران ببرلين

برلين- (د ب أ)

تجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة الإيرانية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على إعدام المواطن الألماني-الإيراني، جمشيد شارمهد، في إيران.

وكان من بين المشاركين في هذا التجمع الاحتجاجي الممثلة الألمانية -الإيرانية ياسمين طباطبائى، والكاتبة دوزين تيكال، ومنتجة الأفلام مينو براتي-فيشر.

ووفقًا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تجمع حوالي 30 شخصًا أمام السفارة في حي داليم ببرلين، وكان بعضهم يحمل صورًا لشارمهد، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها عبارات مثل:"نحن جيمي" أو " واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد". وطالب بعض المتظاهرين بالإفراج عن سجناء إيرانيين.

وكانت السلطة القضائية في إيران، أعلنت مساء أمس الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد الذي حُكم عليه بالإعدام في ربيع عام 2023 بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة أقاربه ونشطاء عاملون في مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق من اليوم، أنها استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في برلين للاحتجاج على إعدام شارمهد.

وكتبت الوزارة على منصة إكس: "نقلنا احتجاجنا الشديد على تصرفات النظام الإيراني ونحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ إجراءات إضافية".

وأضافت الوزارة في برلين أنه بالتوازي مع هذا الإجراء، احتج السفير الألماني في طهران لدى وزير الخارجية الإيراني بأشد العبارات على "قتل" شارمهد.

وتابعت أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قامت باستدعاء السفير الألماني ماركوس بوتسل إلى برلين للتشاور.