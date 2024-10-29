زيلينسكي يطالب مجددا بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

ريكيافيك- (د ب أ)

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى مطالبته بدعوة بلاده إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو) خلال اجتماع مع قادة الدول الاسكندنافية عقد في أيسلندا يوم الاثنين.

وقال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك: "لا نتحدث عن عضوية أوكرانيا في الناتو في الوقت الحالي، أثناء الحرب. نحن نتحدث فقط عن دعوة للانضمام إلى الناتو".

كما طلب الرئيس الأوكراني من رؤساء وزراء الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد أن يمارسوا الضغط على "الشركاء في جميع أنحاء أوروبا – وخاصة في برلين" للحصول على "إجابة واضحة" بشأن مسألة عضوية الناتو.

وأضاف:"عندما تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى الناتو، ستصبح جدارا دفاعيا لا ينكسر ضد الطموحات الاستعمارية لروسيا. ويجب على روسيا أن تنهي موقفها العدائي، وهذا يبدأ بالتخلي عن طموحاتها بشأن أوكرانيا".

وخلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل يوم الاثنين، لم يتحقق أي تقدم بالنسبة لكييف في هذا الصدد.