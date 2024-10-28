تحليل الصندوق الأسود.. نوبة قلبية ربما داهمت سائق الشاحنة فانحرفت ودهست 37 إسرائيليًا (فيديو)

القاهرة- مصراوي

حللت السلطات الإسرائيلي، مساء الأحد، بيانات الصندوق الأسود للشاحنة التي تورط سائقها في حادث دهس قرب مدخل قاعدة جليلوت العسكرية في مدينة رامات هشارون شمالي تل أبيب.

وتقع في القاعدة التي وقع الحادث بها، مقرات استخبارية، بينها للموساد ووحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية.

ولم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون، ما إذا كان متعمدًا أم مجرد حادث، الذي أدى إلى مقتل رجل سبعيني العمر وإصابة 36 آخرين بجروح، معظمهم مصرفيون متقاعدون، حالات 6 منهم خطيرة، و5 متوسطة والباقي طفيفة، وكانوا يهمون بالصعود إلى حافلة للقيام برحلة جماعية.

أما سائق الشاحنة، فهو فلسطيني من مدينة "قلنسوة" بوسط إسرائيل، ويحمل جنسيتها، اسمه رامي نصر الله، أربعيني العمر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن عائلة السائق نفيها أي دوافع إرهابية له، وقالت إنه كان يعاني من مرض في القلب، وخضع مؤخرا لعملية "قلب مفتوح" جراحية، لذلك نقلت السلطات جثته إلى المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، لتشريحها وتحديد ما إذا كان طارئ طبي، مثل نوبة قلبية داهمته فجأة، وساهمت في الحادث، مع أن الشرطة ذكرت أن إسرائيليا كان مارا بالمكان قتله بإطلاق الرصاص عليه.

وقال شقيق السائق إن "ما حدث لم يكن هجوما. أخي يعاني من مشاكل صحية، ولن يفعل مثل هذا الشيء. وهو رجل بسيط، يكد ويعمل لكسب لقمة العيش والعودة إلى منزله. لا صلة له بأي شيء، لا من قريب ولا من بعيد".

وتابع محمود عن أخيه السائق، أنه "ربما أصيب بنوبة قلبية أو حدث شيء ما، فله تاريخ طبي. وهو متزوج ولديه 5 أطفال. نريد أن تعود جثته إلينا. إنه شخص عادي خرج لتأمين احتياجات أبنائه، وبالإمكان التحقق من ذلك" ثم أنهى بعبارة: "أخي لم يؤذ أحدا بحياته"، كما قال.

بعدها صدر عن الشرطة بأن السائق كان لديه ما يقرب من 70 مخالفة مرورية سابقة، وأنها تدرس جميع الدوافع المحتملة.

ورفضت نتائج أولية استندت إلى ما زعمه شهود بأن السائق كان مسلحا بسكين. أما القتيل بالحادث، فلم تكشف عن اسمه بعد.