وزير الدفاع الإسرائيلي لـ نتنياهو: الحرب تسير وفق بوصلة عفا عليها الزمن

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يجب تحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف جالانت لنتنياهو، أن الحرب باتت تسير وفق بوصلة عفا عليها الزمن.

يأتي ذلك فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رسالة جالانت لنتنياهو تم إرسالها لكل الوزراء باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ زعماء أحزاب أنه سيقيل جالانت بعد الهجوم على إيران.