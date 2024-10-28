حزب الله يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين بمستوطنتي المنارة ومرغليوت

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، قصف تجمع لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت برشقة صاروخية، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

يذكر أن حزب الله اللبناني، وجه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إنذارا عاجلا لمستوطني كريات شمونة، بحسب روسيا اليوم.

وجاء في نص الإنذار: "إلى المقيمين في المستوطنة كريات شمونة عليكم إخلاؤها فورا".

كان حزب الله قد وجه إنذارا لسكان عدة مستوطنات في شمال إسرائيل بإخلائها.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يذكر فيه أسماء المستوطنات المطالب سكانها بإخلائها معلقا على الموضوع بالقول: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان لانتشار واستقرار قوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وورد في الفيديو أسماء المستوطنات الآتية: كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي.