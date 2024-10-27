غضب بالمغرب بعد اعتداء رجل أمن على شاب بمبنى القنصلية في أسبانيا

وكالات

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار الشديدين على شريحة واسعة من المغاربة، بعد انتشار مقطع مصور يوثق اعتداء شرطي أسباني على مهاجر مغربي داخل مبنى القنصلية المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب.

واندلع الشجار بعد سجال بين المهاجر المغربي ورجل الأمن الأسباني داخل مبنى القنصلية، بعدما طالب الشاب الذي حضر رفقة زوجته لاستلام جواز سفره، بالعودة إلى مقعده، قبل أن يعتدي عليه بشكل مبرح باستخدام هراوته، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وطلب موظفو القنصلية من الشاب الانتظار لمدة تجاوزت ساعتين ونصف، بعدما تسلمت زوجته جواز سفرها بالفعل، ما أدى إلى توترات بينه وبين موظفي السفارة، الأمر الذي استدعى تدخل رجل الأمن الأسباني محاولا طرده إلى خارج المبنى، وهو ما رفضه الشاب قبل ينهال عليه الحارس بالضرب في حضور عدد من الأشخاص تدخلوا لفض الاشتباك، معربين عن استنكارهم للاعتداء على الشاب بشدة.

وأعرب عدد كبير من النشطاء المغاربة عن غضبهم من الحادث، مؤكدين أنه ليس الأول من نوعه وأن كثير من مواطنيهم بالمدينة الإسبانية يعانون من الصرية وسوء المعاملة، كما طالبوا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل ووضع حد لتلك الممارسات.

وكانت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بمدينة مورسيا الإسبانية، نددت بمثل هذه الممارسات، معربة عن غضبها تجاه هذا الحادث بوجه خاص، كما طالبت بالتحقيق في الواقعة، قائلة إن: "الوضع تجاوز كل الحدود المعقولة حسب ما قالت الجمعية".

واعتبر عدد كبير من المغاربة، أن الحادث بمثابة إهانة لجميع المغاربة، خصوصا وأنه وقع داخل مقر قنصلية بلادهم في المدينة الإسبانية، وطالبوا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "بالتدخل العاجل إزاء هذا الحادث العنصري الذي حدث أمام أنظار طاقم القنصلية المغربية"، كما طالبوا بوقف موظفي القنصلية عن العمل.

بينما رأى آخرون، أن من قام بالاعتداء على الشاب المغربي هي القنصلية نفسها، والتي تعتبر بحكم صفتها الدبلوماسية أرضا مغربية في أسبانيا، موضحين أن حارس الأمن يتبع شركة خاصة وليس فردا بالشرطة الأسبانية، متسائلين "فهل يمكن لرجل أمن مغربي أن يعتدي على مواطن إسباني داخل القنصلية الإسبانية؟"

وصرّح مصدر مطلع في مجلس الجالية، لموقع "العربية.نت"، بأن أي يد فعل في هذا الشأن هو مسؤولية وزارة الخارجية المغربية، لافتا إلى أن"حاولنا الاتصال بالقنصلية المغربية بمورسيا الإسبانية لكنهم لم يردوا على اتصالاتنا".