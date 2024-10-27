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سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران ستدفع الثمن طالما استمرت في تهديد تل أبيب

07:48 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون

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وكالات

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن إيران ستدفع الثمن طالما استمرت في تهديد تل أبيب، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في حكومة نتيناهو، قولهم أن رد إسرائيل على إيران لا يتناسب مع هجمات إيران على إسرائيل.

وأصدر الجيش الإيراني بيانا، السبت، يتضمن اقتراحا مفاده أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان له الأولوية على أي رد انتقامي من طهران على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وفي معرض تأكيد البيان على "الحق في الرد"، أشار في الوقت ذاته إلى أن طهران ربما تحاول إيجاد طريقة لتجنب المزيد من التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح السبت.

كانت إسرائيل قد هاجمت أهدافا عسكرية في إيران من خلال ضربات جوية قبل فجر أمس، ردا على وابل الصواريخ البالستية الذي أطلقته إيران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الضربات هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي إيران علانية.

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