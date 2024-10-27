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وزير الدفاع الأمريكي يٌحذر إيران من الرد على إسرائيل.. ماذا قال؟

04:37 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي أوستن وجالانت

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وكالات

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، طهران، اليوم الأحد، من الرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على فرص نزع فتيل التصعيد في المنطقة، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية.

وقال أوستن في بيان: "ينبغي ألا تقترف إيران خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية، وهو ما ينبغي أن يمثل نهاية لهذا التبادل".

كانت إسرائيل قد شنت هجوما على مواقع في إيران فجر السبت، قالت إنها ردا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل في مطلع أكتوبر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، فجر السبت أن قواته تهاجم في هذه الأثناء بصورة موجهة بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدى الأشهر الأخيرة، على حد قوله.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها.

وأشار إلى أن الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، مضيفا: "يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور على أي جديد فورا".

وزير الدفاع الأمريكي قصف طهران طهران إسرائيل منشآت نووية ونفطية إيرانية مهاجمة إيران
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