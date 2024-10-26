في بيان مُصوّر.. حزب الله يُصدر أوامر إخلاء لسكان 25 مستوطنة إسرائيلية

وكالات

دعا حزب الله اللبناني في بيان مُصور، اليوم السبت، سكان 25 مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها؛ لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله، إن 25 مستوطنة أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.

حزب الله: ٢٥ مستوطنة أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية pic.twitter.com/oGa8JLSqxT — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) October 26, 2024



وأصدر حزب الله تحذيرا الى سكان مستوطنات كريات شمونة ونهاريا وميرون وعدد من المستوطنات بإخلائها فوراً، موجها رسالته المصوّرة باللغة العبرية.