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في بيان مُصوّر.. حزب الله يُصدر أوامر إخلاء لسكان 25 مستوطنة إسرائيلية

09:08 م السبت 26 أكتوبر 2024

حزب الله

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وكالات
دعا حزب الله اللبناني في بيان مُصور، اليوم السبت، سكان 25 مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها؛ لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حزب الله، إن 25 مستوطنة أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.


وأصدر حزب الله تحذيرا الى سكان مستوطنات كريات شمونة ونهاريا وميرون وعدد من المستوطنات بإخلائها فوراً، موجها رسالته المصوّرة باللغة العبرية.

حزب الله اخلاء مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان
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