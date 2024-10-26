منحة سعودية بقيمة 25 مليون دولار لدعم الاحتياجات الغذائية في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، تقديم 25 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وذكرت وسائل إعلام سعودية بينها الوكالة الرسمية (واس) أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع في مدينة جدة غربي المملكة اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار".

وأفادت أنه "بموجب الاتفاقية سيجري تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع 13.798 طنًّ من المواد الغذائية الأساسية، ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة في إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال 6 دورات".

وتشمل الاتفاقية "إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة، يستفيد منها 546.364 فردًا بشكل مباشر، و57.313 فردًا بشكل غير مباشر في محافظات الحديدة والضالع ومأرب والبيضاء وحضرموت والمهرة وسقطرى".

وتأتي الاتفاقية، في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي، وفق واس.

وهذه المحافظات المستهدفة بالمساعدات بعضها تقع تحت سلطة الحكومة اليمنية والبعض الآخر واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتأتي هذه المساعدات في وقت يستمر فيه الوضع الإنساني باليمن في التدهور جراء تواصل توقف تصدير النفط، إضافة إلى تطورات المنطقة بما في ذلك هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

كما تعاني العملة اليمنية حاليا تدهورا تاريخيا حيث وصل سعر صرف الدولار أكثر من 2030 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد أن كان الدولار يساوي 2015 ريالا مع اندلاع الحرب نهاية العام 2024.