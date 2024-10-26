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الخارجية الإيرانية: طهران لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان

01:32 م السبت 26 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، إن إيران "لها الحق وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد أعمال العدوان الخارجية"، وذلك بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية.

ووصفت الوزارة في بيان الهجوم الإسرائيلي بأنه انتهاك للقانون الدولي، وقالت إن طهران "تدرك مسؤولياتها تجاه السلام والأمن بالمنطقة".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، قالت في وقت سابق إن طهران "مستعدة للرد" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".

وأضافت المصادر: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن توقعات بأن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، وأوضحت أن كيفية الرد الإيراني لم تتضح بعد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الهجوم الإسرائيلي ألحق أضرارا على وجه التحديد بمصانع إنتاج صواريخ أرض-أرض وفق معلومات استخبارية.

وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الإسرائيلية الهجوم الإسرائيلي على إيران
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