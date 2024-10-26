إعلام عبري: إيران أبلغت إسرائيل أنها لن ترد على هجومها أمس

وكالات

أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن إيران أبلغت إسرائيل عبر وسيط أجنبي بأنها لن ترد على موجة الهجمات على أراضيها الليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن تقديرات أمنية، بأن نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى.

وادعت الصحيفة العبرية، أن الإيرانيين لم يعترضوا تقريبا أي صاروخ ولا حتى طائرة إسرائيلية.

كما قال ناطق عسكري إسرائيلي، إن إسرائيل أصبح لديها حرية الحركة في أجواء إيران بعد الهجوم الذي حقق أهدافه، وإن الخيار الأفضل لإيران هو عدم الرد.

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.