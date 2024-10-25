صواريخ حزب الله تمطر مستوطنات وتجمعات لقوات إسرائيلية

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ "مستعمرة كتسرين في الجولان المحتل".

وفي عدة بيانات متتالية، قال الحزب: "قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل".

وأكد الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في "مستعمرة" المنارة.

كما قصف حزب الله "تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي" بمحيط كفركلا جنوبي لبنان.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف برشقة صاروخية "تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مسغاف عام".