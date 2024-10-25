مقتل 10 من الشرطة في هجوم لمسلحين على نقطة أمنية في باكستان

بيشاور (باكستان)- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، أن مقاتلين مسلحين ببنادق هجومية وقنابل يدوية هاجموا نقطة أمن في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة في تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأشار الضابط المحلي عبد الرؤوف إلى إصابة آخرين من أفراد القوة الأمنية في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل في مقاطعة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختوانخا.

وأضاف أن منفذي الهجوم تكبدوا خسائر بشرية أيضا، ولكنهم تمكنوا من الفرار وقد حملوا القتلى والمصابين، عندما أرسلت السلطات تعزيزات للنقطة الأمنية في بلدة درابان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن من المرجح الاشتباه في حركة طالبان باكستان، التي غالبا ما تستهدف القوات الأمنية في أنحاء البلاد، خاصة في المناطق القبلية السابقة في شمال غرب باكستان المضطرب.

وشنت قوات الأمن مؤخرا عمليا ضد طالبان باكستان، استنادا إلى معلومات استخباراتية. وقد تجرأت الحركة منذ سيطرة طالبان الأفغانية على مقاليد السلطة في أفغانستان عام 2021.

وطالبان باكستان جماعة منفصلة، ولكنها حليف مقرب من حركة طالبان الأفغانية.

ويأتي الهجوم على النقطة الأمنية خلال 24 ساعة من عمليتين منفصلتين أخريين أطلقت القوات الأمنية فيهما النار على 19 مسلحا وأردتهم قتلى في مقاطعة باجور بإقليم خيبر بختونخوا، وفي ميانوالي بإقليم البنجاب الشرقي.