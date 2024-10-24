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الرئيس الإيراني: السيسي أعرب عن دهشته من صورة إيران

11:29 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الرئيس الإيراني والسيسي

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن دهشته من الصورة التي قدمها سفراء أوروبيون عن إيران أثناء تعاملهم مع المسؤولين المصريين.

وتابع الرئيس الإيراني خلال كلمة له أثناء تواجده في قمة بريكس، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن تلك الصورة تختلف عما شاهده المصريون بأنفسهم.

وأكد مسعود بزشكيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بتعزيز التفاعل بين إيران والدول العربية.

وخلال كلمته في قمة البريكس في مدينة قازان الروسية الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن إيران لا تسعى إلى الصراع, ولكن أي معتدٍ سيواجه ردًا قويًا وحاسمًا.

وانتقد الرئيس الإيراني أعمال ما أسماه "الكيان الصهيوني"، زاعمًا أنه قد تجاوز حدودًا مهمة من خلال ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين الأبرياء وتجاهله للمبادئ الإنسانية.

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