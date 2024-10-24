نتنياهو يرحب باستعداد مصر لإحياء مفاوضات صفقة التبادل

وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رحب بمبادرة الدولة المصرية لإعادة مفاوضات صفقة إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وأضاف المكتب، أن نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس الموساد بالذهاب إلى الدوحة والترويج لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال، بدعم من أعضاء الحكومة.

كان مصدر مطلع على المفاوضات قال لشبكة CNN، إنه من المتوقع عقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع في قطر لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق محتمل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر، "المتوقع أن يستضيف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاجتماع يوم الأحد، مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنيا".

ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون آفاق اقتراح جديد، على غرار معايير ما تمت مناقشته خلال الصيف قبل انهيار المحادثات.

وقال المصدر، إنه لا يزال من غير الواضح من يتحدث باسم حماس في غزة، لكن نقطة الاتصال الرئيسية للجماعة خارج غزة للمفاوضات هي خليل الحية.

وأضاف المصدر أن منذ اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، يبدو أن الذراع السياسية للمنظمة لها نفوذ أكبر.

وقال آل ثاني يوم الخميس إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "هناك وفد تفاوضي من الولايات المتحدة سيزور الدوحة للقاء المفاوضين من إسرائيل وسنناقش سبل تحقيق انفراجة في هذه المفاوضات".