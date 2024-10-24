انتحار طيار حربي إسرائيلي بسبب "اضطراب ما بعد الصدمة"

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي انتحر بسبب معاناته النفسية مع حالة "اضطراب ما بعد الصدمة".

يذكر أن عدة جنود للاحتلال انتحروا بعد انتهاء مهامهم القتالية في قطاع غزة.

كانت قناة كان الإسرائيلية، ذكرت أن وزير الدفاع يؤآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي صادقا على خطط الهجوم على إيران، وستُعرض الخطط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها لاحقا.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه يمكن الوصول إلى النهاية في الجبهة الشمالية مع لبنان بعد القضاء على التسلسل القيادي الكامل لحزب الله.

وأضاف هاليفي، أن الضغط العسكري الذي نمارسه في غزة يقربنا من الإنجازات، موضحا أنه إذا تم القضاء على قائد اللواء المتبقي في حماس في شمال قطاع غزة "أبو صهيب الحداد" فهذا سيمثل انهيارا كبيرا آخر لحماس.

وتابع، أن "هدفنا حاليا هزيمة لواء شمال غزة وهذا الضغط الحالي يقربنا إلى مزيد من الإنجازات"، مشيرا إلى أن تل أبيب لا تعرف ماذا ستواجه غدا وأين ستعمل.

وأكمل: "لقد سقطت جباليا ومعها انهارت حماس هناك جسديا وعقليا".