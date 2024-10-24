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مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال اعتقل أغلب الجراحين

07:20 م الخميس 24 أكتوبر 2024

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

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وكالات

قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن الاحتلال استهداف المستشفى بشكل مباشر.

وأضاف أبو صفية، أن الاعتداء الإسرائيلي ألحق أضرارا جسيمة بالمستشفى، موضحا أن الاعتداء ألحق أضرارا جسيمة بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتابع، أن الاحتلال رفض إجلاء المرضى من المستشفى أو إدخال أي مساعدات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات لا نستطيع القيام بها في المستشفى.

وأكمل مدير المستشفى، أن القوات الإسرائيلية تحول دون وصول المساعدات اللازمة للمستشفى، موضحا أن القوات الإسرائيلية ما زالت في محيط المستشفى.

وأوضح، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال جريمة قتل متعمد، قائلا: "لا إمكانيات لدينا للقيام بالجراحات التي يحتاجها المرضى وأغلب الجراحين اعتقلوا".

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