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باكستان.. مقتل 9 مسلحين في مداهمة لمنطقة متاخمة لأفغانستان

11:03 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

الجيش الباكستاني

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بيشاور - (أ ب)

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، مقتل تسعة متمردين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية الباكستانية في معقل سابق لحركة طالبان باكستان في منطقة بشمال غرب البلاد متاخمة لأفغانستان.

وصادرت القوات أسلحة وذخيرة من مخبأ المتمردين بعد تبادل إطلاق النار في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا، ولم يقدم الجيش في بيانه تفاصيل بشأن المسلحين.

مع ذلك، فإن مثل هذه العمليات غالبا ما تستهدف حركة طالبان باكستان، ويشار إلى أن منطقة باجور كانت مقرا للمسلحين حتى تم قتل الكثير منهم أو إبعادهم في عدة عمليات للقوات الأمنية.

الجيش الباكستاني بيشاور أفغانستان حركة طالبان
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