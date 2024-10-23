مصر ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى لبنان وتعيد مواطنين مصريين

وكالات

أعلنت وزارة الهجرة إرسال شحنة مساعدات مصرية ثالثة إلى لبنان اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها، أن الشحنة تضمنت ۲۳ طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ليصل الحجم الإجمالي للمساعدات المصرية إلى لبنان حتى اليوم ٦٧ طنا.

وكان في استقبال الشحنة السفارة المصرية في لبنان ومن الجانب اللبناني ممثلين عن الحكومة اللبنانية وهيئة الإغاثة اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 293 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن ۸۸۳ مواطن عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراجهم على الرحلات التالية.

وتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية لضمان التخفيف من وطأة الحرب الإسرائيلية ضد لبنان من على كاهل المواطنين والنازحين، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات الرامية للتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وكذلك عبر توفير أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اللبناني الشقيق.

كما تستمر السفارة ببيروت في التواصل مع السادة المواطنين المصريين في لبنان، لتوفير كل أوجه الدعم الممكنة لهم ولذويهم، سواء بإعادتهم إلى أرض الوطن عبر رحلات استثنائية، أو بتقديم الخدمات القنصلية المختلفة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.