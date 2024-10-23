إستونيا وليتوانيا تنتقدان جوتيريش لحضوره قمة "بريكس" في روسيا

ريجا - (د ب أ)

انتقدت إستونيا وليتوانيا، اليوم الأربعاء، مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في قمة الدول الصناعية الناشئة التي تستضيفها روسيا.

وتجمع قمة مجموعة بريكس كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي مجموعة الأعضاء الأصلية التي تستمد منها مجموعة بريكس اسمها المختصر.

وانضمت إلى عضوية المجموعة كل من إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات إلى جانب الأعضاء الأصليين هذا العام.

وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، في منشور على تطبيق إكس، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحضوره قمة بريكس التي تستضيفها روسيا "يقدم انتصارا دعائيا واضحا لنظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف "لا ينبغي العودة إلى التعامل مع معتد يشن حربا دموية في أوكرانيا وينتهك بشكل سافر ميثاق الأمم المتحدة".

وردا على منشور لوزارة الخارجية الأوكرانية يعلن مشاركة أمين عام الأمم المتحدة في قمة بريكس، علق وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس بعبارة "غير مقبول".