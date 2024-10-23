بوتين يتفاخر بطموحات الانضمام إلى البريكس خلال قمة قازان

قازان - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العديد من الدول ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأفاد بوتين في كلمته التي ألقاها خلال قمة المنظمة بمدينة قازان الروسية، إن هناك أكثر من 30 دولة ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وانضمت إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة هذا العام إلى أعضاء المجموعة الأصليين، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - التي يشتق اسم المنظمة من أحرفها الأولى.

وأوضح الكرملين أن هناك أكثر من 20 زعيما دوليا، معظمهم من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، سافروا إلى قازان لحضور القمة التي انطلقت أمس الثلاثاء وستستمر حتى غدا الخميس.

وقال بوتين: "مما لا شك فيه أنه من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول جنوب وشرق العالم، بتعزيز اتصالاتها مع مجموعة بريكس". ولكنه أضاف أن التوسع لا يجب أن يحدث على حساب كفاءة التحالف.