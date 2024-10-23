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فيديو| لحظة الهجوم على شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية بأنقرة

05:05 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الهجوم على شركة توساش

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظات الأولى من الهجوم على شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بورود أنباء عن استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات تركية في شركة "توساش" للصناعات الجوية بأنقرة.

‌‏وقالت وسائل إعلام تركية، إن 3 مسلحين شنوا الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وذكرت تقارير، أن الهجوم المستمر أسفر عن سقوط قتيلين اثنين.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، سقوط قتيل وجرحى في هجوم إرهابي على مركز شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات

وأفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء، بسماع دوى انفجار وطلقات رصاص فى موقع شركة فضاء تابعة للدولة

الهجوم على شركة توساش مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين قوات تركية
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