على هامش قمة البريكس.. وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الروسي

(وكالات)

‎التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس.

‎وناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليا.

كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره.

‎واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة، حيث توافق الوزيران على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان، والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية في إطار عضوية البلدين في تجمع بريكس.