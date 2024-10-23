على هامش البريكس.. وزير الخارجية يلتقى بنظيره البرازيلي في روسيا

(وكالات)



التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، بنظيره البرازيلي ماورو فييرا، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الصديقين من خلال الأطر الثنائية وأطر التعاون التي يتيحها تجمع البريكس، ومنها تلك المتعلقة باستخدام العملات الوطنية في المُعاملات التجارية، حيث أكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديدًا في أفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية خصوصاً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.

كما ناقش الوزيران التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف فورى لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتناول الوزيران كذلك الخطوات المُقبلة لتنفيذ مُبادرة أصدقاء السلام التي انضمت إليها مصر عند إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الصين والبرازيل في شهر سبتمبر الماضي حول الأزمة الأوكرانية على هامش الشق رفيع المُستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.