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بينهم 3 من القادة.. إسرائيل تعلن مقتل 70 عنصرا من حزب الله

07:58 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

حزب الله واسرائيل

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 70 عنصرا من حزب الله، بينهم 3 من القادة خلال الساعات 48 الأخيرة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.

وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".

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