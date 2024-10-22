الاتحاد الأوروبي يدين محاولات التلاعب الروسية "غير المسبوقة " في مولدوفا

بروكسل - (د ب أ)

اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا "بالتدخل غير المسبوق" في عمليات التصويت الأخيرة في مولدوفا، التي تعد من أكثر التصويتات أهمية في تاريخ البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجاء في بيان نشره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالنيابة عن الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد "يدين الاتحاد الأوروبي تدخل روسيا الشرير في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري في مولدوفا".

ويذكر أن مواطني مولدوفا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية أمس الأول الأحد.

وأظهرت النتيجة أغلبية ضئيلة لصالح تبني مسار موالي للاتحاد الأوروبي في الدستور، وفوز الرئيسة الحالية الموالية للغرب مايا ساندو في الجولة الأولى، حيث ستجرى جولة إعادة في نوفمبر المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الاستفتاء تعرض " لتدخل كبير وحملة هجينة من جانب روسيا ووكلائها لتقويض التصويت الديمقراطي" في البلاد الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا.

وعلى الرغم من الهامش الضئيل، رحبت دول الاتحاد الأوروبي بنتائج الاستفتاء، وأشادت بمواطني مولدوفا على " اختيارهم التاريخي".

وأضاف الاتحاد "هذا التصويت يعكس طموحاتهم لمولدوفا سلمية ومستقلة ومستقرة وديمقراطية ومزدهرة".

ويشار إلى أنه لم يتم الإشارة لتفاصيل التدخل الروسي في مولدوفا في بيان الاتحاد الأوروبي.