إعصار أوسكار يودي بحياة ما لا يقل عن 6 أشخاص في كوبا

مكسيكو سيتي- (د ب أ)

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الاثنين وفاة ما لا يقل عن ستة أشخاص بعدما ضرب إعصار أوسكار شرق كوبا، وذلك في الوقت الذي مازالت تعاني فيه أغلبية الجزيرة من انقطاع الكهرباء لليلة الرابعة على التوالي.

وقال دياز كانيل إن المياه غمرت مناطق بأكملها في إقليم جوانتانامو، ولا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول للمناطق المتضررة. وقالت السلطات إن الأضرار لحقت بما لا يقل عن ألف منزل.

وقد أدى انهيار شبكة الكهرباء القديمة في البلاد بسبب العاصفة لانقطاع الكهرباء عن نحو 10 ملايين نسمة لليلة الرابعة على التوالي. وكانت شبكة الكهرباء في كوبا قد تعطلت صباح الجمعة الماضية.

قال دياز كانيل إنه تم استعادة ثلث إمدادات الكهرباء حتى الآن.

وأشار الرئيس الكوبي إلى أنه لن يحضر قمة البريكس، المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن العاصفة.

وكان أوسكار قد ضرب كوبا بصفته إعصارا، وبعد ذلك تم تخفيض تصنيف شدته إلى عاصفة استوائية أضعف أثناء مروره فوق الجزيرة.

ووفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فإن العاصفة مستمرة في التسبب في هطول أمطار غزيرة على شرق كوبا وجنوب-غرب الباهاما.