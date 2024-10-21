هل قدمت إسرائيل للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان؟

وكالات

كشفت تقارير إخبارية، أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهار الحرب في لبنان.

وذكرت التقارير، أن المبعوث الأمريكي للبنان، أموس هوكستين سيزور بيروت اليوم الاثنين، بينما يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف موقع أكسيوس الإخباري، أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان.

وقالت أكسيوس، إن مبعوث بايدن آموس هوكستين يزور بيروت اليوم لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين

من ناحية ثانية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة للشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية: "نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مضيفة أن بلينكن من المقرر أن "يلتقي بالأطراف" في المنطقة الأسبوع الجاري.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى إسرائيل غدًا الثلاثاء.

وأضافت هاريس، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل: "عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة، هو بالفعل غير مقبول".

وفي الوقت نفسه، أكدت أنها ستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.